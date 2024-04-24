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تراجع جديد في سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء بالبنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:11 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 24-4-2024 تراجعا نسبيا مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك، بانخفاض ما يقرب من 12 قرشا، ليسجل نحو13.04 جنيه للشراء، ونحو 13.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.04 جنيه للشراء، و13.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.5 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى 13.7 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند 12.9 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

 

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بقلم شوشة عبدالواحد