إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة.. و«كاف» يحسم مصير المتأهل لملاقاة الزمالك

ألغيت مباراة نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك في المباراة التي تجمعهما إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب الفريق الجزائري النزول لأرضية الملعب البلدي ببركان بسبب قيمص الفريق المغربي.

وجاء الإلغاء بعد رفض لاعبو الفريق الجزائري النزول لأرضية الملعب، من أجل إجراء الإحماء بسبب إرتداء نهضة بركان قمصان تحمل خريطة المغرب، ومكث داخل غرف الملابس، بسبب رفضه الفريق الجزائري الذي رأى أنها تحمل شعارًا سياسيًا.

وغادر لاعبو اتحاد العاصمة ملعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية، عقب تقدمه باعتراض رسمي رسمي لمراقب المباراة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم متجهًا لفندق الإقامة رافضًا إقامة المباراة.

قرار المتأهل في يد الاتحاد الأفريقي

ومن المنتظر أن يعرض الأمر على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لتقرير نتيجة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الإياب، وذلك وفقًا لتقرير المباراة لتحديد القرار النهائي فيها وتحديد النتيجة التي تحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

نفس الأزمة في مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة، واجهت نفس الأزمة، وذلك بعد رفض نهضة بركان النزول لأرضية ملعب 5 يوليو، وذلك بسبب عدم تسلمه قمصانه التي تحمل خريطة المغرب ليقرر الاتحاد الأفريقي اعتبار النتيجة فوز الفريق المغربي بثلاثية نظيفة.

الزمالك يتأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ينتظر الفائز من مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة، وذلك بعد تأهله للنهائي بالفوز على دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت قبل قليل، بالفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.