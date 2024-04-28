قرار عاجل من «كاف» بشأن نهائي الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تفاصيل المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على حساب دريمز الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الإياب للدور نصف النهائي من البطولة، والتأهل بمجموع المباراتين.

تفاصيل المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وحدد «كاف» في وقت سابق شكل نهائي طبقًا لقرعة البطولة على تفاصيل أماكن إقامة مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة لمواعيد إقامة المباريات.

ومنح كاف تحديد أماكن مباراة النهائي ميزة لفريق الزمالك في المباراة النهائية بإقامة مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد إقامة مباراة الذهاب خارج مصر.

موعد مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن، في وقت سابق، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بإقامة مباراة الذهاب يوم 12 مايو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يصعد لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لللمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تغلبه على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، وذلك بعد التعادل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي، بدون أهداف، قبل أن يفوز الفريق بثلاثية نظيفة في غانا، في لقاء الإياب.