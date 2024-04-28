رئيس شركة العاصمة الإدارية: سددنا 17 مليار جنيه ضرائب للحكومة منذ 2017

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه خلال العمل على بناء وتشييد العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك العديد من التحديات والتي كانت خارج إرادة الجميع، والشركة لها علاقة متوازنة مع الطرف الآخر «المتطورين» وكان هناك تيسيرات العام الماضي بسبب مواجهة التحديات مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وكانت تيسيرات مالية أو في إجراءات التنفيذ.

شركة العاصمة تساعد المطورين

وشدد «عباس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دورهم في الشركة مساعدة المطورين والذي يعد نجاحهم في إنجاز العمل بشكل جيد وبسرعة هو نجاح للشركة أيضًا، موضحًا أنه يتم تقديم التيسيرات لكل المطورين ويتم دراسة الحالات، وليس هناك أي حالة تعسر وهناك فقط حالات تأخير وتم مد المدد الخاصة بتنفيذ المشروع ومستوى التنفيذ على الأرض جيد جدًا، منوهًا بأن دور الشركة هو التسهيل على المطور حتى يستلم الطرف الثالثة المواطن الوحدة السكنية في التوقيت المناسب.

الشركة تتدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين

وأشار إلى أن الغرض هو وجود التفاهم بين الأطراف الثالثة للوصول إلى المشروع للنهاية والتسليم للمواطن أو المتعاقد على شراء الوحدة، منوهًا بأن الشركة تدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين راغبي الامتلاك، ويتم مساعدة المتطور لاستكمال المشروع لكي يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية بشكل سريع.

وشدد على أن شركتهم تُعامل من قبل الحكومة كأي شركة أخرى وتدفع ضرائب، منوهًا بأن الشركة حققت نجاح بالنسبة للأرباح والدخل التي تدفعها الشركة للدولة، ومؤشرات هذا العام للشركة بالنسبة للضرائب مدفوعات وضرائب دخل 8 مليار جنيه والعام الماضي تم سداد 6 مليارات جنيه، ومن تاريخ إنشاء الشركة عام 2017 تم سداد 17 مليار جنيه في شكل ضرائب مختلفة، موضحًا أن كل ما ينطبق على الشركات ينطبق على شركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية طبقًا لقانون الاستثمار.

وأوضح أن هذه المرة الأولى التي تدير فيها شركة مدينة كاملة، منوهًا بأنه يتم التعامل مع هذه المدينة بجودة كبيرة من البناء والتشييد.