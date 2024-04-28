معلومات عن والدة الفنان قيس الشيخ بعد وفاتها.. نجمة سورية شهيرة

أعلن الفنان قيس الشيخ نجيب، عن وفاة والدته خديجة العبد، وذلك عبر حسابه على موقع الصور الفيديوهات «إنستجرام» وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عنها..

من هي والدة قيس الشيخ نجيب؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن والدة قيس الشيخ نجيب:

- والدة قيس الشيخ نجيب هي الفنانة خديجة العبد.

- فنانة سورية

- تبلغ من العمر 76 سنة، إذ أنها مواليد 20 مارس 1948

- زوجة الفنان محمد الشيخ نجيب.

- شاركت في عدة مسلسات منها أيام شامية.

- بدأت حياتها الفنية من خلال فرقة تشرين للفنون الشعبية.

- قدمت العديد من الأعمال على المسرح وفي التلفزيون قبل أن تبتعد عن الفن للعناية بعائلتها وتظهر في أعمال محدودة.

نقابة الفنانين في سوريا تنعى خديجة العبد

وكانت نقابة الفنانين في سوريا، حرصت على نعي الفنانة الراحلة خديجة العبد، إذ نشروا عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبوا: «وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون».