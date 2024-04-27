بعد وفاة طبيبين.. أسباب انتشار السكتات القلبية بين الشباب

وفاة تلو الأخرى وجنائز لا تنتهي أبطالها شباب في عمر الزهور، إذ لا تزال السكتات القلبية تخطف الشباب وتودي بحياتهم، ليرحلوا عن عالمنا دون وداع، كان آخرهم طبيب الباطنة الشاب إسلام علي من المنيا، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، والطبيبة إسراء عطية التي توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة في أثناء تأدية عملها.

أسباب انتشار السكتات القلبية بين الشباب

الدكتور محمد زردق استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية كشف خلال تصريحات لـ«الوطن» أسباب السكتات القلبية المفاجئة بين الشباب التي تتمثل في السمنة، واتباع أنظمة غذائية غير صحية، وعدم ممارسة الرياضة والتدخين، وتناول الكحوليات والإجهاد والاكتئاب والضغوط النفسية، بالإضافة إلى الأمراض المُزمنة مثل السكر وضغط الدم.

وأضاف استشاري القلب والأوعية الدموية أنّ من بين أشهر أسباب الإصابة بالسكتات القلبية بين الشباب الأمراض الوراثية مثل اعتلال عضلة القلب التضخمي أو أمرض كاواساكي، وقد يكون اضطراب نظم القلب المفاجئ الذي تتسارع مع نبضات القلب، من بين أبرز الإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة: «كل إنسان مُعرض إنّ يحصله توقف لعضلة القلب، لكن لو معاه حاجة من الحاجات دي زي التدخين والكحوليات بتخليه أكثر عرضة لتوقف عضلة القلب».

وللوقاية من الأزمات القلبية المفاجئة، ينصح استشاري القلب والأوعية الدموية بتقليل عوامل الخطورة من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية، ومُمارسة الرياضة يوميًا، والإقلاع عن التدخين والكحوليات، والكشف الدوري للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم.

أعراض الإصابة بالسكتة القلبية

هناك بعض الأعراض التي تظهر على الشباب، قد تٌنذر بأنّه عرضة للإصابة بتوقف عضلة القلب، مثل آلام في الصدر مُصاحبة للمجهود، أو ضيق في التنفس أثناء بذل أي مجهود، يقول الدكتور محمد زردق: «الأعراض دي ممكن تشير أنّ المريض مُصاب ببعض القصور في الشرايين التاجية اللي ممكن تؤدي لتوقف عضلة القلب على المدى البعيد، أو لو المريض عنده تسارع أو اختلال في نظم القلب أو بيحصله إغماءات متكررة أو فقدان للوعي ولو عنده عامل وراثي كمان لازم يعمل فحص دوري ويتوجه للطبيب فورًا».