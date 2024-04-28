مصطفى عمار: الإعلام الغربي أخفى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسقط القناع الآن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن حيادية الإعلام معدومة في العالم، مشددًا على أنه خلال فترة عمله الإعلامي، لم يرى وسيلة إعلام واحدة محايدة، أو تتعامل بحياد في قضايا الدولة التي تصدر بها، حرية الرأي وهم وكذب وتضليل، وكل دولة تحقق مصالحها بما تقدمه في إعلام.

وأوضح «عمار»، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن في بداية حرب غزة، بدأت وسائل الإعلام الغربية، بإخفاء جرائم الاحتلال، وتصوير الشعب الفلسطيني وكأنه شعب إرهابي، وهناك وسائل إعلام سقطت في فخ الكذب وتزييف الحقائق، والجميع انهار والقناع سقط أمام شعوبهم.

وأضاف أن هناك بعض وسائل إعلام غربية وأمريكية تمدح مصر، وفي فترة أخرى تذمها، مشددًا على مصر تبني مستقبلها بيديها، متابعًا: «مصر لديها قيادة سياسية تتقي الله في كل فرد من أفراد الشعب المصري».