المخرج مرقس عادل يشكر مصطفى عمار وعبدالله غلوش بعد إشادتهما بعمله في رمضان

وجه المُخرج مرقس عادل الشكر للإعلامي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومُقدم برنامج «كلام في الفن» المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، وللناقد الفني عبدالله غلوش، وذلك بعد عرض الحلقة التي حملت عنوان حصاد الدراما الرمضانية 2024، والتي حظيت باهتمام كبير من الجمهور وشهدت تنوعا في المحتوى الفني بقوالب متعددة.

وأعاد مرقس عادل نشر واحد من المقاطع التي تحدث فيها عمار وغلوش عن المُخرجين، حيث اعتبر غلوش أن هذا العام هو عام المُخرجين، وأشادا بالمخرج مرقس عادل الذي قدم مسلسل المعلم هذا العام، بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث قال غلوش: «ومرقس عادل مخرج شاطر جدًا قدم مسلسل شعبي مهم وهو مسلسل المعلم».

وقال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إن الموسم الدرامي الرمضاني 2024، شهد ظهور مواهب عديدة للأطفال خطفوا الأنظار بتقديم أدوار مميزة وبطولات لا تقل أهمية عن كبار النجوم، مستشهدًا بالطفل سليم يوسف في مسلسل بدون سابق إنذار، الذي جسد معاناة حقيقية مع المرض، مشيدًا بموهبته الكبيرة، إضافة إلى الطفلة بيلا حنون في مسلسل الحشاشين، وأدت دور ابنة حسن الصباح، موضحا أنها لا تخشى من التمثيل والكاميرات والوقوف أمام الفنان كريم عبد العزيز أو هيبة اللوكيشن والمعارك والسيوف من حولها، وغيرهم من الأطفال.