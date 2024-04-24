مصطفى عمار يستضيف الكاتب عصام زكريا في أولى حلقات «بين السطور»

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن برنامج «بين السطور» يتناول كل الأحداث الفنية والسياسية والرياضية والاجتماعية، والموضعات التي تتصدر محركات البحث ومختلف الأحداث الجارية، وآراء الضيوف فيها.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «أول حلقة من أي برنامج لها خصوصية، لذلك اجتهدت أن يكون الضيف مميزا، فهو واحد من أهم الصحفيين، وصاحب رؤية وفكر وكنت أحد تلاميذه، ولولاه لما شقيت طريقي في عالم الصحافة».

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «عصام زكريا من أهم الصحفيين في تاريخ مصر وتوليه مسؤولية مهرجان القاهرة السينمائي قوبل بترحيب كبير، فهو من أهم الكتاب والنقاد الصحفيين، وأشادت أقلام كثيرة بالقرار، وكتبت مبروك للمهرجان فوز أستاذ عصام برئاسته، وأرى أن المنصب ذهب لمن يستحق، فقد علم أجيالا الشرف والأمانة والحيادية وأدين بفضل كبير له، والكثير من زملائي كذلك».