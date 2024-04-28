مصطفى عمار: الأندية المصرية تحلق في سماء القارة الأفريقية

وجه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، التهنئة لجماهير النادي الأهلي، قائلًا: «ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، والتتويج ببطولة كأس مصر للطائرة رجال على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد أداء مميز ورائع».

وأوضح «عمار»، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنه بعد أن فاز الزمالك بالشوط من المباراة، لكن الأهلي في النهاية حقق العودة بريمونتادا ليتوج بكأس مصر هذا الموسم، على حساب الأهلي.

وأشار إلى أنه على مستوى كرة القدم وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حقق فريق الكرة بنادي الزمالك الفوز خارج الديار على دريمز الغاني، ليصل لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز بـ3 أهداف، موضحًا أن الفرق المصرية دائما تحلق في القارة الأفريقية، ليس هناك كرة أو رياضة في الوطن العربي وأفريقيا بدون الزمالك والأهلي.