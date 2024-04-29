رانيا فريد شوقي تشارك فيديو خلال زيارتها ضريح السيدة نفيسة: «حققت أمنيتي»

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو لها أثناء زيارتها ضريح السيدة نفيسة.

وعلقت رانيا فريد شوقي على الفيديو قائلة: بقالي فترة نفسي أروح أزور السيدة نفسية والحمدلله تمت.. شكرا بوسي إنك حققتيلي الأمنية دي.

وفاة والدة رانيا فريد شوقي

وسيطرت مؤخرا حالة من الحزن على الفنانة رانيا فريد شوقي بعد وفاة والدتها في شهر مارس حيث أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك»، وأضافت، «برجاء الدعاء للمتوفاة في هذه الأيام المباركة».