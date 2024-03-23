يحيى الفخراني يصل عزاء والدة رانيا فريد شوقي (فيديو)

وصل منذ قليل، الفنان القدير يحيى الفخراني، لتقديم واجب العزاء للفنانة رانيا فريد شوقي، في وفاة والدتها، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

رانيا فريد شوقي تدخل في نوبة بكاء

ودخلت رانيا في نوبة بكاء وانهيار لوفاة والدتها، والتي عانت في أيامها الأخيرة من أزمة صحية كبيرة، مكثت على أثرها بالعناية المركزة داخل المستشفى لمدة 15 يومًا، وبعدها استقرت حالتها وانتقلت إلي منزلها وتوفيت.

تشييع جثمان والدة رانيا فريد شوقي

وجرى تشييع جثمان الراحلة من مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، وبعدها تم دفنها في مدافن العائلة بطريق الفيوم، بحضور عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين التي ظهرت بالحجاب والنظارة السوداء.