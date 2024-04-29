كاف يحسم منافس الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، بعد انتهاء مباراة الإياب للدور نصف النهائي من البطولة، بعد رفض الفريق الجزائري الدخول لأرضية الملعب البلدي ببركان «ملعب المباراة»، بسبب رفضه ارتداء قميص الفريق المغربي لقميص يحمل خريطة المغرب.

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وينظر «كاف» تقرير مراقب المباراة من أجل تحديد منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة لتقرير الحكم، واتخاذ القرار اللازم بشأن هذه المباراة بعد الأحداث، التي شهدتها، وذلك عقب اجتماع بلجنة المسابقات.

ماذا حدث في مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة؟

ورفض فريق اتحاد العاصمة النزول للإحماء في الملعب، اعتراضا على قميص الفريق المغربي، قبل أن يتوجه لمراقب المباراة باعتراض رسمي، وفقا للتقارير الإعلامية، ومكث فترة في غرفة الملابس، قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة دون النزول للمباراة.

ويترقب الجميع إعلان الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي، نتيجة مباراة الإياب، من أجل تحديد منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الجدل الذي دار في مباراتي الذهاب والإياب.

أزمة في مباراة الذهاب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب شهدت أزمة كبرى أيضا، انتهت برفض نهضة بركان خوض المباراة، ما أدى لانسحابه من اللقاء وتقديم شكوى برفض السلطات الجزائرية تسليم قيمصه الذي يحمل خريطة المغرب، ليعلن «كاف» فوز نهضة بركان بثلاثية.