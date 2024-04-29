رئيس «مياه المنيا»: استكمال أعمال تجديد محطة معالجة صرف السعيدية خلال أسبوع

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف، محطة معالجة صرف صحي السعيدية بمركز بني مزار بطاقة استيعابية 20000 متر مكعب / يوميا.

تنفيذ برامج وخطط الصيانة الدورية للآلات

وأكد رئيس مياه المنيا المهندس رجب السعيد خلال زيارته على أن الشركة المنفذة تهتم باستكمال أعمال التجديد وإعادة التأهيل خلال أسبوع وكذلك تنفيذ برامج وخطط الصيانة الدورية للآلات والمعدات وكذلك الالتزام بارتداء مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري وتأمين بيئة العمل.

رئيس المياه يتفقد مشروع إدراة الحمأة

ومن جانبه، تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مياه المنيا تجربة لتجفيف ومعالجة الحمأة ضمن إجراءات التخلص الآمن من الحمأة طبقا للكود المصري لنظم إدارة الحمأة وذلك في ضوء حرص الشركة على الالتزام بالتشريعات والقوانين المعنية وإيمانا بدورها تجاه المحافظة على البيئة وللتأكيد على عدم تسرب أي مخالفات للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين.