«المهندسين» تستكمل الحوار المجتمعي لمناقشة لائحة مزاولة المهنة اليوم

تستكمل نقابة المهندسين، الحوار المجتمعي الذي بدأته الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة بعد إعلان الانتهاء منها وطرحها على حوار المجتمعي حتى يتثنى لجميع أعضاء الجمعية العمومية مناقشتها والإدلاء بملاحظتهم قبل عرضها على الجمعية العمومية الطارئة التي من المقرر لها أن تكون في شهر يونيو أو يوليو المقبل ويعتبر هذا الاجتماع هو ثاني اجتماعات النقابة للمناقشة.

مشاركة عدد من النقابات الفرعية

ويقام الاجتماع بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية اليوم، الساعة الرابعة عصرا، ويشارك فيه عدد من النقابات الفرعية منهم الإسكندرية - الدقهلية - البحيرة - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - مرسى مطروح، وذلك لإبداء الملاحظات بشأن لائحة مزاولة المهنة، وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم السبت ولكن أعلنت لجنة مزاولة المهنة تأجيله حتى اليوم، الاثنين.

مقترحات مجدية

وكانت عقدت لجنة مزاولة المهنة الاجتماع الأول من مجموعة الاجتماعات المزمع عقدها لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وأكد خلالها طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الهدف هو الخروج بمقترحات مجدية بنَّاءة للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.