نقيب المهندسين عن لائحة مزاولة المهنة: نستهدف صياغة معبرة عن الجميع

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّ لائحة مزاولة المهنة عبارة عن قرارات إدارية من النقابة على مدى العشر سنوات الماضية، إذ كان هناك كان محاولات عبر السنوات الماضية لتجميع هذه القرارات في لائحة واحدة يتفق عليها المهندسين وتكون بقرار جمعية عمومية وملزمة لكل المهندسين، ولكل الأعمال التي تخص مزاولة الزيادة، لذلك تمّ طرحها للمناقشة عبر التجمعات الهندسية، تمهيدا للوصول إلى الصياغة النهائية لهذه اللائحة.

جاء ذلك في تعليقه على حالة الجدل بين المهندسين، بعد الإعلان عن مشروع لائحة مزاولة المهنة الخاصة بنقابة المهندسين، قبل عرضها للحوار المجتمعي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تنظم اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، والعلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما أنها تحدد واجبات المهندس ومسئولياته في مختلف ميادين الممارسة.

وأضاف النبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»: أتمنى تجهيز لائحة مزاولة المهنة للجمعية العمومية الطارئة التي سوف تنعقد في غضون شهر 6 أو 7 المقبلين، لاعتمادها من الجمعية العمومية لتكون ملزمة للسنوات المقبلة، وبالطبع هناك اختلاف وجهات نظر وملاحظات، والمستهدف من المناقشات هو الوصول إلى صياغة تكون معبرة عن النقابة وتحصل على موافقة الجمعية العمومية.

مشروع لائحة مزاولة المهنة للمهندسين

وأكّد نقيب المهندسين أنَّ الجمعية العمومية هي التي سوف تحسم الأمر فيما يخص لائحة مزاولة المهنة، وإذا كان هناك ملاحظات سوف تقررها الجمعية العمومية، غذ سوف يتم عرض الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في الاجتماعات مع لائحة مزاولة المهنة خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المقبل، وسوف يتمّ تحديد الصياغة النهائية التي تصدر بها لائحة مزاولة المهنة.