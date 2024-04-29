أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك

الدعاء من العبادات المستحبة التي يتقرب بها العبد إلى ربه تضرعاً ليطلب في جوف الليل ويناجيه، من لطف ورحمة ومغفرة، وفك الكرب وتيسير لأمور حياته، وهناك عدد من الأدعية المأثورة التي يمكن ترديدها في هذا الوقت لعل الدعاء يكون مستجابا في الوقت لما لصلاة الفجر من فضل عظيم.

أدعية مستحبة بعد الفجر

ويستحب للمسلم أن يدعو الله بالأدعية المأثورة بعد صلاة الفجر، وله أن يدعو كذلك بما أحب وشاء في أي وقت، فباب الدعاء واسع، ومشروع في كل وقت، ويستطيع المسلم أن يدعو ربه لفك كربه ورفع الضر عنه والحسد وتيسير أموره، بعد صلاة الفجر، ومن بين تلك الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ما يلي:

دعاء الحسد

ـ اللهم اكْفِنَا شرَّ حسد الحاسدين، ومَكْر الماكرين، وخُبْثِ الخبثاء، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.

ـ اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

ـ اللهم إني أعوذ بك من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.

دعاء قضاء الحوائج وفك الكرب

ـ اللهمَّ بارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذريَّاتنا، وتُبْ علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

ـ اللهم إني أعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعةً تقبل لمن عصاك يا رب العالمين.

ـ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، اللهم قِنا بعفوك واصرف عنا برحمتك شرَّ ما قضيت.

ـ اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله

ـ اللهمَّ إني أسألك نفسًا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.