«الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي

بدأ اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 العمل بالتوقيت الصيفي على أن يتم تعديل مواقيت الصلاة وفقا لتغير الوقت، خاصة وأن غدا الجمعة من أهم أيام الأسبوع عند المسلمين، ونبدأ بـ موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي، وصلاة الجمعة التي ينتظرها كل مسلم.

موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي

أعلنت دار الفتاء الرسمية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقيت الصلاة الجديدة بعد تعديل التوقيت، وخاصة موعد صلاة الفجر بعد تعديل التوقيت الصيفي، موضحة أن موعد صلاة الفجر سيكون في تمام الساعة 4:43 صباحا.

الأعمال المستحبة في يوم الجمعة

وبعد تعديل موعد صلاة الفجر مع تغير التوقيت الصيفي، والذي جاء في يوم الجمعة، فتأتي لنا فرصة ذهبية للتقرب من الله وزيادة الأجر والثواب، ومن الأعمال المستحبة في هذا اليوم الوضوء والاستحمام قبل الصلاة، وارتداء أفضل الملابس والطيب، والذهاب إلى المسجد مبكرًا لحضور الصلاة، وقراءة سورة الكهف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستماع إلى خطبة الجمعة والاستفادة منها، تقديم الصدقات والتصدق على الفقراء والمحتاجين، زيارة الأقارب والأهل، قراءة القرآن والتأمل في آياته، التوبة من الذنوب والعودة إلى الله بقلب نقي وطاعة.

فيوم الجمعة يُعتبر فرصة لإعادة النظر في النفس والتأمل في مسار الحياة، والسعي نحو الإصلاح والتقرب من الله سبحانه وتعالى، فلنجعل هذا اليوم بداية جديدة للعمل الصالح والاقتراب من الله في جميع الأوقات.

أدعية صلاة الفجر

وبعد تعديل موعد صلاة الفجر وفقا للتوقيت الصيفي، فيحرص المسلمون على ترديد أدعية صلاة الفجر، ومنها «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ»