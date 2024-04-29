سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»

قال الفنان القدير سامي مغاوري، إن ورش الفن التي تكتب الأعمال حاليًا مسؤولة عن ركاكة بعض الأدوار وألا تكون الشخصيات محكمة مقارنة بما مضى حيث كان المؤلف ينهي عمله ويقدمه للمخرج ويقوم الأخير بتقديمه للشركة المنتجة.

وتابع «مغاوري» خلال لقائه عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «في الوقت الراهن أنا ممكن ما بقاش عارف الحلقة 30 فيها إيه مش عارف تطور الشخصية وأبدأ أمثل بطريقة التمثيل المحايد مثلما تعلمنا من صلاح السعدني».

وعن أهم أعماله مع صلاح السعدني: «كان أول عمل لي فيديو عام 1981 وكتابة أسامة أنور عكاشة والمخرج محمد فاضل، وكنت أشعر بالسعادة وأنا معه، وكان إنسان مفكر وأستمتع به وأستفيد بأفكاره وثقافته وكانت ثقافته موسوعية وله مواقف إنسانية كبيرة جدا».