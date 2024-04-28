تحليل لغة جسد محمد صلاح خلال مشادته مع يورجن كلوب.. ماذا تعني حركة الجسم المنفتح؟

شهدت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، توترًا كبيرًا لم يكن متوقعًا، تمثل في مشادة كلامية حادة بين النجم المصري محمد صلاح ويورجن كلوب مدربه الألماني، وقعت قبل دقائق قليلة من نزول صلاح إلى أرض الملعب للمشاركة في المباراة، بينما كان يقوم بعمليات الإحماء، وفجأة، توجّه «كلوب» نحو «صلاح» وأخبره بشيء أثار غضبه الشديد، لتنطلق مناوشات كلامية واضحة بينهما.

تحليل لغة جسد يورجن كلوب ومحمد صلاح

وبدا واضحًا من لغة جسد محمد صلاح أنّه لم يتمكن من إخفاء غضبه الشديد، إذ عبرت ملامحه عن استيائه مما قاله له مدربه، ولكن لم تدم المشادة طويلًا بين يورجن كلوب ومحمد صلاح، حيث تدخل زملاء صلاح لمنع تفاقم الأمور، ونجح كلوب في تهدئة غضب اللاعب.

وخلال مقطع الفيديو الذي جرى توثيقه من مدرجات ملعب المباراة، ولم يتعدّ دقائق معدودة، كشفت لغة جسد اللاعب محمد صلاح عدة دلالات وإشارات، إذ ظهر لاعب المنتخب المصري غاضبًا بسبب نزوله في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، وحدثت مشادة كلامية على خط الملعب قبل نزول الأخير إلى المباراة عندما وجّه المدرب الألماني بعض التعليمات للاعب، ليظهر «صلاح» يحرك يداه إلى جانبيه وهي إشارة إلى عدم الاهتمام بحسب الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد: «الإشارة دي بتعبّر عن عدم الاهتمام، وكأنّه بيقوله مفيش وقت خلاص هنعمل إيه، مش مهتم حتى بكلامه ولا تعليماته، وشايف إنّ التعليمات في الوقت المتأخر ده مالهاش لازمة ومش هيلحقوا يعملوا حاجة».

اللقطة الكاملة من المدرجات لخلاف يورغن كلوب ومحمد صلاح قبل هدف وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/RvaPQgYS0C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024

وأظهر مقطع الفيديو استكمال محمد صلاح لحديثه الذي يُعتقد أنّه كان ينتقد «كلوب» إلا أنّ الأخير انسحب وعاد بعض الخطوات إلى الوراء واضعًا يده خلف ظهره، وهي إشارة إلى الرغبة في السيطرة أو فرض شخصيته، وهي من أكثر الإشارات التي يستخدمها المديرون في أثناء تعاملهم مع موظفيهم في أماكن العمل، يقول خبير لغة الجسد في حديثه لـ«الوطن»: «صلاح مسكتش، وكأنّه فاض بيه الكيل من معاملة يورجن كلوب له في الفترة الأخيرة، واللي زاد الأمر صعوبة هو سوء نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة».

كيف سيطر يورجن كلوب على غضب محمد صلاح؟

عدة خطوات اتخذها محمد صلاح نحو يورجن كلوب على خط الملعب تعبيرًا عن غضبه، إلا أنّ الأخير تجاهله تمامًا حتى يُسيطر على محمد صلاح وكي لا تزيد الأمور سوءًا، وانسحب من الموقف بذكاء وركز نظره على الملعب واللاعبين من خلال توجيه بعض التعليمات، حتى تدخل دارون لويز بهدف إبعاد محمد صلاح عنه: «قبل داروين لويز ما يتدخل ظهر محمد صلاح وهو فارد إيديه الاتنين، وكأنه عايز يزود أكتر في الاعتراض على يورجن كلوب، ولو مكانش حصل تدخل، صلاح جسده كان مُنفتح وغضبان جدًا، والجسد المُنفتح عند الغضب يُعبر عن القابلية للتنفيس باستخدام سلوكيات عدوانية أكتر والموقف كان ممكن يزيد أكتر لو مبعدش محمد صلاح».

وأثارت هذه الواقعة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح الكثير من التساؤلات حول طبيعة الخلاف بينهما، خاصةً وأنها تأتي في وقت حساس للغاية يمر به الفريق، إذ يسعى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.