عاجل.. صحفي إنجليزي يكشف كواليس وأسباب أزمة مشادة محمد صلاح مع كلوب

كشف الإنجليزي لويس سيتل الصحفي بجريدة «ديلي ميل» البريطانية عن كواليس الزمة والمشادة التي نشبت بين النجم الدولي المصري محمد صلاح، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على هامش مباراة الريدز ضد وست هام يونايتد والتي انتهت بالتعادل 2-2.

لويس سيتل يكشف كواليس وأسباب مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب

وفي تصريحات عبر مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس قال ستيل: «الإعلام الإنجليزي اعطي للموضوع أهمية بسبب كون كلوب أحد كبار المدربين في انجلترا مع نجم الفريق الأول محمد صلاح وافضل اللاعبين في البلاد، والأمر يحدث بشكل متكرر ف أي مكان، لكن طالما أن الأمر بين كلوب وصلاح فالأمر مختلف».

وتابع: «صلاح لم يكن سعيد بسبب عدم بدايته مباراة وست هام، وكلوب حاول مصافحته لكن صلاح لم ينتبه، وكان هناك عتاب بين الطرفين بعد المباراة».

وأكمل ستيل: «العلاقة ليست جيدة بين كلوب وصلاح لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والأمور ساءت بعد الهزيمة من إيفرتون، بسبب استبداله حتى في حالة بدايته أي مباراة، وهذه أول مرة نرى هذه المشكلة علنًا، وصلاح محبط جدًا في ليفربول بسبب عدم تسجيلة بشكل كبير».

وزاد: «عقد صلاح سينتهي العام القادم، وبالتالي الإعلام الإنجليزي بدأ يصور للناس أنها نهاية حقبة محمد صلاح مع ليفربول».

واستمر: «الإعلام الإنجليزي متعاطف مع كلوب، إذ بدا الأمر وكأن صلاح بدأ المشكلة بسبب استمراره في التصريحات حتى بعد المباارة، ولكن معه الحق بسبب تجاهل كلوب مشاركته في مباراة اليوم أساسيًا».

وفيما يتعلق باقتراب رحيل صلاح من ليفربول بسبب تلك المشكلة: «لا أقول ذلك، لأن صلاح لا يريد إنهاء مسيرته مع الريدز بمشكلة وصلاح لازال أفضل لاعب في ليفربول ، وعلى صلاح وكلوب انهاء الخلاف».

واختتم تصريحاته قائلً: «ليفربول يمتلك مباراة يوم الأحد المقبل وفيها سيتضح هل سيجلس صلاح على مقاعد البدلاء لأخر الموسم، هل سيعتذر صلاح لكلوب، أم يحدث العكس، وحالة الغضب هي التي منعتهما للاعتذار لبعضهما البعض»