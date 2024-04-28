انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تراجع 25 جنيها

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا في الأسواق منذ منتصف التعاملات منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم الأحد 28-4-2024 في المحال التجارية وسوق الصاغة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 3080 جنيها للجرام، بعدما سجل خلال تعاملات الأمس 3105 جنيهات للبيع دون مصنعية، أي بانخفاض بلغ 25 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وفق آخر التحديثات للشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3520 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل 3549 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 29 جنيها في حين قد يختلف السعر من مكان لآخر.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3080 جنيهًا للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2640 جنيهًا بعدما سجل منذ قليل 2661 جنيهًا للبيع، بانخفاض 21 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 14 اليوم في مصر انخفاضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ وصل إلى 2053 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل نحو 2070 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 نحو 24 ألفًا و840 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2321 دولارًا للبيع.