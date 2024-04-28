خبير اقتصادي يكشف سبب انخفاض سعر الذهب.. تراجع 155 جنيها في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 155 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولارًا، إذ افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2337 دولارًا.

كم سجل الذهب اليوم؟

وأضاف إمبابي في بيان له، اليوم، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب، مضيفاً أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت متماسكة، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مع بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، سبتمبر المقبل، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

ولفت، إمبابي إلى أن سعر الذهب عيار 24 أقل من سعر الذهب بالبورصة العالمية، بنحو 60 جنيهًا، إذ يبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3603 جنيهات، وفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي، والمسجل خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 47.94 جنيه.

سبب تراجع سعر الذهب محليا؟

وأرجع إمبابي تراجع السعر المحلي عن السعر العالمي، إلى استمرار عمليات تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 30 و 1 مايو لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبتها، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم.