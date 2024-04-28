أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 28-4-2024 حالة من الاستقرار، ليسجل عيار 21 نحو 3100 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة.

بلغ سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد، نحو 3542.75 جنيه للبيع، و3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 3100 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الأحد نحو 2657.25 جنيه للبيع، 2640 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14، اليوم الأحد، 2066.75 جنيه للبيع، 2053.25 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1771.5 جنيه للبيع، و1760 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 24800 جنيه للبيع، 24640 جنيها للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا، نحو 2339 دولارا للبيع، و2338 دولارا للشراء.