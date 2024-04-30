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هل مدة التجنيد «السابقة» تحسب ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي؟

كتب:

بسمة عبدالستار
03:34 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
التأمينات- صورة أرشيفية

التأمينات- صورة أرشيفية

يرغب العديد من المواطنين في معرفة ما إذا كانت مدة التجنيد الخاصة بهم يتم حسابها على قرار التعيين، ضمن المدة التي يجري على أساسها حساب المعاش بالنسبة للمؤمن عليه.

لا تحسب ضمن مدة الاشتراك

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن مدة التجنيد السابقة على التعيين لا تُحسب ضمن مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.

إذا كانت تالية لتاريخ التعيين

ولكن من الممكن أن تُحسب مدة التجنيد للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إذا كانت تالية لتاريخ التعيين الخاص به.

وفي سياق آخر، يستطيع الشخص أن يقوم بالمدد التأمينية الخاصة به إذا انتقل من مكان عمل إلى آخر، ويتم ذلك آليًا من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن المؤمن عليه يستطيع أن يقوم بشراء المدد التأمينية، حتى يتم تحسين المعاش الخاص به، ولكن هذا لا يعطي الحق في الحصول على معاش.

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بقلم بسمة عبدالستار