هل المطلقة رجعيا أو غيابيا تستحق معاش طليقها المتوفى؟.. «التأمينات» توضح

الحصول على المعاشات من الأمور التي تهم كثيرا من المواطنين، خاصة المُستحقين له عن الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن بين ذلك المطلقات والأرامل والأبناء.

هل تحصل المُطلقة على معاش زوجها؟

وفي بعض الأحيان يتساءل كثير من المواطنين عن أحقية المرأة المُطلقة في الحصول على المعاش عن زوجها السابق، وهل من الممكن في بعض الحالات الحصول عليه من عدمه؟.

الطلاق الرجعي والغيابي

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للمرأة المُطلقة الحصول على معاش زوجها، ولكن في حالة إذا كان الطلاق رجعيا أو غيابيا.

وفي حال كان الطلاق بائنا لا يُمكن للمطلقة أن تحصل على معاش زوجها، وذلك لكونها ليس لها أي صلة تربطها به، وفي تلك الحالة هي لا تستحق المعاش نهائيًا، ولكن إذا كان لديها أبناء من زوجها يكونوا هم المستفيدين فقط.

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المرأة التي طلقها زوجها بشكل غيابي أو رجعي هي من يحق لها الحصول على المعاش، ولكن إذا كان الطلاق بائنًا لا يمكنها أن تحصل على معاشه.

وأضاف «محفوظ»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المطلقة طلاقا رجعيا أثناء فترة العدة تكون الزوجية قائمة رغم الطلاق، وذلك لإمكانية أن يراجعها الزوج في أي وقت، وبالتالي المطلقة رجعيا تستحق ميراث الزوج، ومن باب أولى تستحق معاش زوجها، أما الزوجة التي طُلّقت طلاق بائنا، وانقضت مدة العدة انفرط منها عقد الزوجية مع زوجها، وانقطعت الصلة في أي حقوق متعلقة بالإرث، ومن ثم لا تستحق معاش زوجها.