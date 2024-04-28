هل يحصل المستفيد من كارت الخدمات المتكاملة على معاش والده؟

يستطيع الشخص المُستفيد من كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على عدد من المزايا التي تتاح له، وذلك لإصابته بإعاقة أو غير ذلك من أمراض تُعيق استطاعته القيام بأي عمل بصورة طبيعية.

هل يمكن الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة والمعاش معا؟

ولكن هل من الممكن للشخص الذي يستفيد من كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على جزء من معاش والده أو والدته المؤمن عليهما، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟.

العرض على قومسيون طبي

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للشخص الذي يحمل كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على معاش عن والده أو والدته، ولكن بعد عرضه على القوميسيون الطبي الذي يُقرر استحقاقه الحصول للمعاش من عدمه.

وفي حال استحقاق حامل كارت الخدمات المتكاملة للمعاش، سيجمع بين مرتبه إذا كان يعمل ونصف معاش الوالد أو الوالدة لأنه يحمل الكارت الخدمات.