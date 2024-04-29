«التأمينات» توضح كيفية حساب قيمة البدلات غير الخاضعة للقانون

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الخطوات التي يُمكن من خلالها للشخص الذي يرغب في حساب قيمة البدلات غير الخاضعة تأمينيًا اتباعها.

خطوات حساب قيمة البدلات

جاءت الخطوات التي تخص حساب قيمة البدلات غير الخاضعة تأمينيًا كالآتي:

- يتم حساب الأجور قبل إضافة البدلات غير الخاضعة.

- يتم حساب قيمة البدلات غير الخاضعة.

- حساب نسبة الإعفاء 30% من أجر الاشتراك الخاضع تأمينيًا.

- مقارنة الناتج من الخطوة السابقة بقيمة البدلات المعفاة.

- إذا كان الأجر الناتج أكبر، يتم اعتماد نسبة الإعفاء المتاحة، ويتم تحميل الزيادة لأجر الاشتراك.

وفي سياق آخر، حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الضوابط التي يُمكن بها أن يحصل الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، التي من بينها قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك، وخلال فترة خدمة الموظف، إذا تم توقيع جزاء عليه هل ذلك يؤثر على المعاش.

ووفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن توقيع الجزاءات على الموظف لا تؤثر بشكل نهائي على حصول المؤمن عليه على المعاش، لأن العاملين اللذان يؤثران على المعاش هما قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك فقط.