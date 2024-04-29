أوكرانية تفوز بمسابقة ملكة جمال العالم للبيئة والسياحة في الغردقة

حصدت الأوكرانية «أنجلينا يوسانوفا»، لقب مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة والسياحة 2024 (Miss Eco International) والتي استضافت فعالياتها مدينة الغردقة، واختتمت منذ ساعات قليلة في حفل بالقاهرة بحضور عدد من المشاهير والإعلام ووكالات عالمية.

أوكرانية تفوز بلقب ملكة جمال العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم 2024 برئاسة آمال رزق فوز المتسابقة أنجلينا يوسانوفا، بلقب ملكة جمال العالم السياحة والبيئة Miss Eco International في حفل الختام بحضور اللجنة المنظمة.

مسابقة ملكة جمال العالم

واستضافت الغردقة فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم 2024 بمشاركة 65 متسابقة من مختلف دول العالم، حيث شهدت فعاليات المسابقة فقرات ومسابقات متنوعة ورحلات وبرامج سياحية وزيارة المعالم السياحية لمدن الأقصر والفيوم، وجزر بحرية بشواطئ الغردقة.

الغردقة تستضيف ملكة جمال العالم

وقال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إنه أقيمت مسابقات على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم، مثل اختيار أجمل فستان، لافتا إلى أن الغردقة سبق واستضافت عددًا من المسابقات العالمية لما تضمه من مقومات سياحية وطبيعة هائلة، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مثل هذه المسابقة تستضيفها الغردقة بغرض تنشيط السياحة في المدينة.