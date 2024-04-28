شم النسيم في الغردقة.. اعرف أسعار المواصلات والشاليهات والشواطئ

أيام ويحتفل المصريون بأعياد شم النسيم، التي يفضل المواطنون قضاءها في المدن السياحية، وتأتي الغردقة من أفضل المدن التي تجذب المواطنين لقضاء شم النسيم حيث الشواطئ العامة والشاليهات والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى الموصلات المتاحة على مدار 24 ساعة ذهابا وعودة من وإلى القاهرة ومحافظات مصر.

شم النسيم في الغردقة

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الغردقة من أفضل المدن المصرية السياحية لقضاء شم النسيم إذ يتوافد عليها عشرات الآلاف من المصطافين حيث تمتلك شواطئ عامة وخاصة تمتد عشرات الكيلومترات بدءا من الجونة وهاواي شمالا حتى سهل حشيش جنوبا.

ومن جانبه، أشار السيد مصطفى مدير عام إحدى شركات النقل في الغردقة، إلى توافر مواصلات من القاهرة إلى الغردقة على مدار 24 ساعة وتستغرق الرحلة 5 ساعات تقريبا ومحطات الركوب من القاهرة إلى الغردقة في مناطق 6 أكتوبر والجيزة وميدان رمسيس ومدينة نصر وألماظة ونادي السكة وتختلف أسعار شركات النقل حسب الموعد وموديل الأتوبيس ومستوى الخدمة المقدمة، ويبدأ سعر التذكرة من 200 حتى 400 جنيه.

أسعار الشاليهات في الغردقة

وأوضح محمود الصاوي أحد ملاك المنتجعات السياحية في الغردقة، أن أسعار الشاليهات في الغردقة في شم النسيم تبدأ من 700 جنيه باليوم الواحد وتصل إلى 1500 جنيه في الشاليهات السياحية وهي عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام مجهزة وتضم حمام سباحة وشاطئ خاص.

وكشف أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات في الغردقة عن أن المدينة تضم عددا من الشواطئ العامة والخاصة وشواطئ العائلات وهي مجهزة لاستقبال 10 آلاف زائر في اليوم، وتبدأ أسعار الدخول 20 حتى 50 جنيها.

بينما أسعار الشواطئ الخاصة تتراوح بين 100 و200 جنيه، وتستقبل المصطافين من الساعة الثامنة صباحا وآخر موعد لنزول البحر هو الساعة السادسة مساءً.