«قداس وسعف».. الغردقة تحتفل بأحد الشعانين في أجواء مبهجة (صور)

احتفل أقباط مدينة الغردقة بأحد الشعانين، صباح اليوم الأحد، في أجواء مبهجة وفرحة كبيرة، وشهد محيط الكنائس انتشار بائعي السعف، وسط إجراءات تأمينية في محيط الكنائس.

قداس أحد الشعانين

وترأس القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قداس أحد الشعانين، صباح اليوم، بكنيسة القديس يوسف جنوب مدينة الغردقة، وسط حضور كبير.

احتفال الأقباط بأحد الشعانين

وشهدت كنيسة الأنبا شنودة للأقباط الكاثوليك احتفال الأقباط بأحد الشعانين عقب أداء القداس، حاملين السعف بأشكاله المختلفة، منها مجسمات وصلبان، في أجواء من السعادة.

تأمين الاحتفال بعيد الشعانين

كما شهد محيط كنائس الغردقة إجراءات تأمينية عالية المستوى، وتواجدا مكثفا لرجال الشرطة، وانتشار الخدمات الثابتة والمتحركة، وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع المحيطة، وكذلك استخدام البوابات الإلكترونية في الدخول للكنائس.