وظائف شاغرة في جامعة مطروح.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة مطروح، موضحا الشروط والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

الوظائف المطلوبة

مدير لجامعة مطروح

شروط الوظائف

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة (مدير عام) أو قضاء مدة كلية مقدارها (18) عاما على الأقل.

- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة في ضوء ما يُحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة

1 بيان حالة وظيفية معتمد وحديث موضحا به «الاسم - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - المسمى الوظيفي - الوظيفة الحالية والدورات التدريبية أي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها».

2- بيان تفصيلي بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترح تطوير العمل بالجامعة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الأنظمة وتبسيط إجراءات العمل بها، على أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ومدى إجادته للغات الأجنبية ومعرفته بتطبيقات الحاسب الآلي وذلك وفق قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

4- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع أي جزاءات.

5- شهادة تفيد بسلبية تعاطي المخدرات معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية.

6- السيرة الذاتية للمتقدم.

7- عدد (7) صور شخصية مقاس 4*6.

طريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات باليد باسم الدكتور رئيس الجامعة - على الطلب المعد لذلك من أصل + CD يحتوي علي صورة بصيغة PDF من ملف التقديم الأصلي + (7) نسخ لدى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة الكائن بالكيلو (9) طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

مواعيد التقديم

ووفق بوابة الوظائف الحكومية يمكن التقديم من 29 أبريل الجاري حتى 30 مايو المقبل.