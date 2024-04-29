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تراجع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 29-4-2024

كتب:

سعيد رمضان
10:07 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة، حيث سجل 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم 

وترصد السطور التالية أسعار صرف الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع في بنك cib.

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بقلم سعيد رمضان