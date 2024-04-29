«الزراعة» تنظم لحصاد محصول القمح في الدقهلية

نظم جهاز تحسين الأراضي في وزارة الزراعة يومًا لحصاد محصول القمح في أحد الحقول الإرشادية، اليوم، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمحافظة الدقهلية، للتوعية بأهمية طريقة الزراعة على مصاطب بعد تسوية الأرض بالليزر مجانًا، والتي جرى تنفيذها بمعدات جهاز تحسين الأراضي.

رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه

وأوضح الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي أنه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية المضطردة والتغيرات المناخية الحادة وطبقا لخطة 2030 لترشيد استهلاك المياه، نفذت وزارة الزراعة مشروع ترشيد استخدام المياه والذى يهدف من خلال الأنشطة والممارسات المطبقة بالمشروع (التسوية بالليزر- الزراعة على مصاطب – نشر الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة العمر موفرة للمياه) لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، بهدف الحصول على أعلى إنتاجية بأقل كمية من المياه، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

رفع كفاءة الجهاز الإرشادي وتوعية المزارعين

أوضح رئيس جهاز تحسين الأراضي معدل الزيادة في إنتاجية المحاصيل قبل وبعد المشروع على مستوى الجمهورية مع حث المزارعين على تبني تلك طرق وممارسات المشروع، كما تهدف سياسة المشروع إلى رفع كفاءة الجهاز الإرشادي، وتوعية المزارعين بمحافظات المشروع من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد، كذلك بلغ إجمالى مساحة الحقول الإرشادي المنفذة لمحصول القمح من بداية المشروع عام 2018 حتى 2023 حوالى 42072 فدان فى صورة تجميعات زراعية بمحافظات الجمهورية.

وحقق الحقل الارشادى اليوم إنتاجية بلغت 25,12 أردب للفدان بزيادة قدرها (5,22) أردب للفدان عن الحقل المقارن والذى بلغت انتاجيته 19,9 أردب للفدان وبلغ متوسط الوفر المائى 400 م3/ للفدان.

التسوية بالليزر وتوفير التقاوي

من ناحيته أشار المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وزيادة الإنتاجية، وحث المزارعين على توريد الانتاج للدولة.

وأوضح النائب هشام الحصري أهمية دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه ورفع إنتاجية المحاصيل، وكذلك دعم المزارع بالتسوية بالليزر وتوفير التقاوى المنتقاه عالية الإنتاجية قصرة العمر، وكذلك دعم الدوله فى زيادة سعر توريد محصول القمح إلى 2000 جنيه مقارنة بسعر 1600 جنيه للعام السابق.