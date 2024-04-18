محافظ القليوبية: حصاد 12 ألف فدان من القمح وتوريد 358 طنا إلى الصوامع

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 12 ألف فدان قمح، وأن إجمالي الكمية الموردة حتى الآن بلغ 358 طنا.

متابعات يومية ومستمرة

وأشار إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية توريد القمح، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

عدم السماح بأي تقصير أو تهاون

ولفت محافظ القليوبية إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على الصالح العام، مجددا التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح الهجان آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة من عمليات التوريد، وتختلف أسعار التوريد وفقا لجودة القمح، إذ بلغ سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيه لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف.

تزويد الصوامع والشون بخدمات أمنية

وتضمنت توجيهات محافظ القليوبية، التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي تخزن بها الأقماح بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.