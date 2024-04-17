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دراما المتحدة

محافظ الوادي الجديد عن موسم حصاد القمح: توقعات بإنتاج 950 ألف طن في 2024

كتب:

منتصر سليمان
10:35 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
اللواء دكتور محمد سالمان محافظ الوادي الجديد

اللواء دكتور محمد سالمان محافظ الوادي الجديد

قال اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم البدء في موسم الحصاد الرسمي بالمحافظة، مشيرًا الى أن الوادي الجديد من أولى المحافظات التي تنتج محصول القمح مبكرًا، وذلك ضمن تقرير عرضته «القناة الأولى والفضائية المصرية» يوضح تفاصيل انطلاق موسم حصاد القمح.

الزملوط: هناك تنسيق بين الصوامع ووزارة التموين لنقل القمح

وأضاف الزملوط خلال لقائه على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، «هناك تنسيق بين الصوامع ووزارة التموين ووزارة الزراعة، بيتم النقل من الفلاح إلى مراكز المحافظة ثم إلى الصوامع، سواء صومعة الخارجة التي تبلغ سعتها 40 ألف طن، أو صومعة الفرافرة والعوينات وتبلغ سعتها 35 ألف طن، ليقترب إنتاج المحافظة من مليون طن سنويًا». 

زراعة 328 ألف فدان من محصول القمح بالوادي الجديد

وأشار مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ضمن التقرير، إلى أنه تم زراعة 328 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة، ومن المتوقع إنتاج حوالي من 850 لـ950 ألف طن من محصول القمح، «بدأنا الحصاد والتوريد، صومعة العوينات استقبلت أول توريدة لمحصول القمح». 

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بقلم منتصر سليمان