«تعليم مطروح» تنظم معرضا للمنتجات اليدوية للطالبات (صور)

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تنظيم معرض المنتجات اليدوية تحاكي التراث وتسهم في الحفاظ عليه في مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات بحي الشروق، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني، وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي ودعاء عطية مدير المدرسة.

أقسام المعرض

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أقسام المعرض المختلفة، بداية من قسم المشغولات اليدوية الصوفية اليدوية البدوية، واستمع من مشرفات القسم والطالبات عن كيفية إستخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات.

الصباغة والطباعة

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة، وتابع كذلك المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

معرض شامل للأنشطة الفنية

وقام وكيل الوزارة بتكريم مديرة ومعلمات المدرسة، تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل للأنشطة الفنية بنات متمنياً لهم دوام التوفيق ووافر السداد.