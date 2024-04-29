انخفاض أسعار البيض اليوم.. الطبق يتراجع 20 جنيها

يعد البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين في مختلف الوجبات، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعره اليوم الاثنين 29-4-2024 في الأسواق المختلفة.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا في الأسعار، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها خلال بداية الاسبوع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 إلى 150 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين، تراجعا واضحا بـ115 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 119 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ77 جنيها، وللمستهلك بـ85 إلى 90 جنيها، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ110 جنيه في المزرعة، والكيلو بـ125 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.