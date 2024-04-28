سعر الدولار اليوم الأحد 28-4-2024 مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 28-4-2024 مقابل الجنيه، استقرارا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، خلال بداية التعاملات اليومية؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، في بنك مصر.