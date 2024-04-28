سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 28-4-2024

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 28-4-2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية خلال ختام التعاملات اليومية؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقرار سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في بنك مصر.