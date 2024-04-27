سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 27-4-2024

سجّل سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، استقرارا، إذ بلغ نحو 47:85 جنيه للشراء، و47:95 جنيه للبيع في البنك المركزي، خلال تعاملات اليوم السبت 27-4-2024 وفق المعلن بالمنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري محققًا حالة من الثبات مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترصد «الوطن» سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47:75 جنيه للشراء و47:80 للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي نحو 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع محققًا حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وهبط سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 47:85 جنيه للشراء و47:95 للبيع.