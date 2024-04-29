وجبات ساخنة لحجاج الجمعيات الأهلية 2024.. «التضامن» تكشف التفاصيل

استعدادات مكثفة عملت عليها وزارة التضامن الاجتماعي، لحج الجمعيات الأهلية 2024، أوضحت تفاصيلها في دليل الحجاج الذي جهزته لتوعية الحجاج بجميع الإجراءات والضوابط الخاصة بالحج قبل وأثناء السفر، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط.

تقديم وجبة ساخنة

وجبات كرتونية تحتوي على مواد غذائية تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للحجاج، تكفي ليومي 8 و9 ذو الحجة، الخاصة بمشعر عرفات، مع تقديم وجبة ساخنة يوم 9 ذو الحجة، بالإضافة إلى تقديم المياه المعدنية والمشروبات الباررة والساخنة.

كما تقدم الوزارة، وفق ما ذكرته في الدليل، كرتونة تحتوي على مواد غذائية جافة تكفي أيام 10 و11 و12 ذو الحجة، والخاصة بمشعر منى، مع تقديم وجبة ساخنة يومي 10 و11 ذو الحجة، بالإضافة إلى تقديم المياه المعدنية والمشروبات الباردة والساخنة.

عدم استخدام أي مصدر حراري

حثت وزارة التضامن، الحجاج، على ضرورة تناول الوجبات الساخنة بعد استلامها مباشرة وذلك لوجود خطورة في ترك الوجبة الساخنة لمدة طويلة، ما قد يتسبب في تلفها وتأثيرها على صحة الحجاج، مؤكدة عدم استخدام أي مصدر حراري سخان أو موقد داخل المخيمات وذلك لسلامة الجميع، مشددة على الحجاج بضرورة الاقتناء بالأدوية الخاصة بهم والتي تكفي 6 أيام عند أداء المناسك وتناولها في مواعيدها المحددة.