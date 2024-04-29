محافظ أسيوط: مراكز السيطرة لشبكة الطوارئ تدعم خطط التنمية الشاملة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بمقر ديوان عام المحافظة، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يسهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة، وكذلك دعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

أهداف رؤية مصر 2030 ودعم خطط الدولة

وأشاد محافظ أسيوط أن مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يأتي ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ويعد أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

إنجاز ونقلة حضارية في التعامل مع الأزمات

ووجه المحافظ الشكر للرئيس على إقامة مراكز السيطرة بالمحافظات التي تعد إنجازًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كل أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين وتقليل الخسـائر الاقتصادية والاجتماعية.