«DMC» تحتفل بمرور 12 عاما على تأسيس وانطلاق جريدة الوطن

استعرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بشأن مرور 12 عاما على تأسيس جريدة الوطن، وجاء بعنوان «12 عاما على انطلاق (الوطن)».

وقالت الكاتبة الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إنّها تعمل في جريدة الوطن منذ انطلاقها قبل 12 عاما، موجهة التحية والتهنئة لكل العاملين وزملائها في الجريدة: «كل سنة وأنتم طيبين ودائما في تقدم ونجاح، وكل عام وكل قياداتها بخير على رأسهم الدكتور محمود مسلم ورئيس التحرير مصطفى عمار، الذي يحثنا على العمل على روح الفريق والإيجابية وإكمال مسيرة الوطن».

تطور «الوطن» بعد انضمامها لـ«المتحدة»

وأضافت «مرسي» خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «حضرت تغطية ثورة 30 يونيو، وشهدت العديد من الأحداث خلال عملي بالوطن، كما انضممت لنقابة الصحفيين من الجريدة»، مشيرة إلى أنّها شهدت ترقيات في الجريدة بداية من كونها محررة ثم مدير مكتب الإسكندرية، وبعدها نائب قطاع المحافظات، وصولا إلى رئيس قطاع المحافظات.

وأكدت أنّ «الوطن» كانت حالة، وبعد انضمامها للشركة المتحدة أصبحت حالة أخرى، حيث أصبح هناك استقرارا ومساندة ودعم.