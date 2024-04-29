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تفاصيل جنازة وعزاء الممثلة السورية خديجة العبد أرملة المخرج محمد الشيخ

كتب:

هبة ياسر
12:17 م | الإثنين 29 أبريل 2024
خديجة العبد ونجلها قيس الشيخ نجيب

خديجة العبد ونجلها قيس الشيخ نجيب

رحلت عن عالمنا الممثلة السورية خديجة العبد أرملة المخرج محمد الشيخ نجيب، مساء أمس، عن عمر ناهز 76 عاما، وتعتبر الفقيدة خديجة العبد هي والدة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، ووالدة المخرج سيف الشيخ نجيب.

جنازة الراحلة خديجة العبد

وأعلن نجلها الفنان السوري قيس الشيخ نجيب موعد ومكان الجنازة، من خلال منشور نشره على حسابة الشخصي على «إنستجرام»، حيث يشيع جثمانها ويصلى عليه عقب صلاة ظهر اليوم في جامع السيدة حسيبة بمشروع دمر جزيرة 10 ثم تواري الثرى بمقبرة الدحداح.

عزاء الممثلة السورية خديجة العبد

ويكون عزاء الراحلة السورية خديجة العبد يوم 1 من شهر مايو في الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 10:30 مساءً بصالة نقابة الأطباء رقم 1 الكائنة في أبورمانة، مقابل حديقة المدفع.  

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بقلم هبة ياسر