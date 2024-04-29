نجوم الفن ينعون المخرج الراحل عصام الشماع: ادعوا له بالرحمة

تقدم مجموعة من الفنانين بنعي المخرج والسيناريست الفقيد عصام الشماع من خلال نشر «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالدعاء له وسائلين الله الرحمة والمغفرة له.

خالد الصاوي ينعي الراحل عصام الشماع

نعى الفنان خالد الصاوي السيناريست الراحل عصام الشماع، وذلك من خلال نشر «بوست» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقا عليه، «إنا لله وإن إليه راجعون، رحل عن عالمنا المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، تشرفت بالعمل معه في فيلم الفاجومي وأخلاق العبيد اللي قام بتأليفه وإخراجه».

واستكمل الصاوي: «ومن أعماله مسلسل الكبريت الأحمر، ومسلسل قمر 14، وأسلحة دمار شامل، ورجل في زمن العولمة، والمحاربون، وفيلم رجل مهم جدا، وفيلم كابوريا، وفيلم النمس، نسألكم الدعاء».

روجينا تنعي المخرج عصام الشماع

كما نعت الفنانة روجينا الراحل عصام الشماع من خلال نشر «بوست» يحمل صورته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على صفحتها الشخصية وعلقت عليه وقالت «إنا لله وإن إليه راجعون، البقاء والدوام لله، المؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتة، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

الممثلة سيمون توجه النعي للسيناريست عصام الشماع

وتقدمت الفنانة سيمون بالنعي للراحل عصام الشماع وذلك من خلال نشر «بوست» على «فيسبوك» على صفحتها الشخصية وكتبت عليها «البقاء لله المخرج عصام الشماع، صاحب مسلسل الكبريت الأحمر 2».