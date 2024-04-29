أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجلت أسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 29-4-2024 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، أبرزها سعر الريال السعودي البالغ 12.61 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر عملات بريكس أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها.

سعر اليوان الصيني

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.58 جنيه للشراء و6.6 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الروبل الروسي

وسجل الجنيه المصري 1.92 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الروبية الهندية

سجل سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر الريال البرازيلي

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.31 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 2.54 جنيه.

سعر البيزو الأرجنتيني

سجل سعر البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري 0.054 جنيه.