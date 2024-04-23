تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024 تراجعا مقابل سعر الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.9 جنيه للشراء ونحو 48.23 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء ونحو 12.9 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء ونحو 48.38 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.28 جنيه للشراء، ونحو 48.38 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.7 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.4 جنيه للشراء، ونحو 51.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 59.34 جنيه للشراء، ونحو 59.57 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة عند 59.82 جنيه للشراء، ونحو 60.06 للبيع.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 12.82 جنيه للشراء ونحو 12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

لامس سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.08 جنيه للشراء، ونحو 156.1 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 153.93 جنيه للشراء، ونحو 154.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 12.85 جنيه للشراء، ونحو 12.80 جنيه للبيع.