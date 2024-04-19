أسعار العملات اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه.. مستقرة

شهدت أسعار العملات اليوم الجعة 19-4-2024 استقرارا ملحوظا مقابل سعر الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء ونحو 48.38 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء ونحو 12.9 جنيه للبيع.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء ونحو 48.38 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.28 جنيه للشراء، ونحو 48.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.7 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.4 جنيه للشراء، ونحو 51.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 60.19 جنيه للشراء، ونحو 60.4 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك القاهرة عند 59.82 جنيه للشراء، ونحو 60.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 12.87 جنيه للشراء ونحو 12.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

لامس سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.08 جنيه للشراء، ونحو 157.1 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 153.93 جنيه للشراء، ونحو 154.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الاهلي المصري ومصر نحو 13.16 جنيه للشراء ، ونحو 13.17 جنيه للبيع.