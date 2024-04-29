عاجل.. إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بقرار من «فيفا»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب قضية المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأسبق.

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.

الزمالك يعلن تفاصيل أزمة خالد بو طيب فى بيان رسمىوكان الزمالك أعلن أنه تلقى صباح يوم الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بإيقاف النادي عن القيد، حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو، بسبب القضية التي بدأت في عام 2020، بعدما شكوى اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، لفسخ عقده من طرف النادي.

وأكد المجلس، في بيانه، أن القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قدم اللاعب شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لفسخ عقده من طرف النادي.

وكلف مجلس الإدارة السابق، المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي؛ للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي، الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

مجلس الزمالك يعلن السعى لحل الأزمةويؤكد مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها الأثر نفسه، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس، على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.